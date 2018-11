Prepúcios de bebés usados em Hollywood para rejuvenescer a pele

Carolina Morais Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Kate Beckinsale, Sandra Bullock e Cate Blanchett são algumas das celebridades que já aderiram a uma nova tendência de rejuvenescimento facial, que utiliza prepúcios de bebés sul-coreanos.

Rejuvenescer a pele é uma preocupação constante em Hollywood. Depois de tantas "modas" - como, por exemplo, o uso de baba de caracol -, as celebridades estão agora a direcionar-se para um novo tratamento revolucionário à base de... prepúcios de bebés sul-coreanos.

Passamos a explicar: a partir das células estaminais retiradas de prepúcios de bebés sul-coreanos circuncidados é produzido um sérum. Este, por sua vez, é aplicado no rosto, estimulando a produção de colagénio. Resultado? Uma pele mais saudável e jovem em pouco tempo.



Depois de estrelas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Emma Stone, Katy Perry e Alexander Wang terem jurado pela eficácia deste tratamento, Kate Beckinsale junta-se agora ao grupo. A atriz de 45 anos partilhou esta semana, nas "stories" do seu Instagram, a sua primeira experiência com esta técnica, descrevendo-a como "incrível".

Só que nem todos os internautas reagiram da melhor forma, tendo muitos deles acusado a atriz de aderir a uma prática "nojenta". A publicação de Kate Beckinsale no Instagram foi, entretanto, apagada.