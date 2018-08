Primeiro filme de Kevin Spacey após escândalo sexual fez 110 euros na estreia

João Manuel Farinha Hoje às 11:19 Facebook

O primeiro filme de Kevin Spacey depois das acusações de assédio sexual de que foi alvo está a ser um autêntico "flop". Na noite de estreia, que aconteceu na passada sexta-feira, nos Estados Unidos, somou apenas 126 dólares, o equivalente a 110 euros.

O "Clube dos Bilionários" estreou-se em apenas dez salas de cinema e no total não faturou mais do que 110 euros, o que de acordo com o jornal britânico "The Guardian" se trata de um recorde negativo de receitas de bilheteira.

Se formos um pouco mais longe nos nossos cálculos e dividirmos o valor total gerado na noite de estreia pelo número de locais nos quais o filme está em exibição, chegamos à conclusão de que, em média, este não terá sido assistido por mais do que uma pessoa em cada sala de cinema e possivelmente em algumas não terá tido qualquer espectador.

A justificação para o fracasso terá a ver com o facto de Kevin Spacey integrar o elenco do filme. Recorde-se que o ator, de 59 anos, está a ser investigado quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, por um total de seis crimes de cariz sexual.

Os últimos três casos conhecidos foram veiculados em julho pelas autoridades britânicas. Um remonta a abril, quando um homem apresentou queixa contra o ator por alegados abusos em Westminster, em 1996. Em fevereiro, foram denunciados outros dois casos. Um terá ocorrido em Lambeth, em 2008, e outro em Gloucester, em 2013.

O escândalo em torno do ator ganhou força no ano passado, quando surgiram as primeiras denúncias. Na altura, o comediante norte-americano integrava a série "House of Cards" mas a produção do programa decidiu despedi-lo. O mesmo aconteceu em relação ao filme "Todo o Dinheiro do Mundo", tendo o ator sido substituído à ultima hora.

As dúvidas em relação ao filme que se estreou na semana passada também não deixaram de existir, mas o drama baseado na história real de um clube social californiano dos anos 80 avançou mesmo porque, segundo a Vertical Entertainment, responsável pela distribuição do filme, Spacey tem apenas um papel secundário.

O "Clube dos Bilionários" tem estreia agendada em Portugal para o dia 27 de setembro.