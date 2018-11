Primeiro-ministro do Canadá sai à rua para comemorar o Dia das Bruxas

AFS Hoje às 13:07 Facebook

O Halloween é uma das tradições mais celebradas nos países anglófonos e, por esse motivo, não é de estranhar que esta terça-feira tenham sido muitas as celebridades a utilizarem disfarces. Até mesmo o primeiro-ministro do Canadá...

Justin Trudeau, que em novembro de 2015 foi eleito como o 23.º primeiro-ministro do Canadá, não faltou à chamada de Halloween e, tal como muitas outras celebridades, entrou na brincadeira do Dia das Bruxas juntamente com a mulher, Sophie, e os três filhos que têm em comum, Hadrien, de quatro anos, Ella-Grace, de nove, e Xavier, de onze.

"Estamos vestidos e prontos para ir... Ou melhor dizendo, o jogo está em andamento!", lê-se na imagem partilhada na conta oficial no Instagram do primeiro-ministro canadiano, de 46 anos, e na qual Trudeau surge acompanhado pelos quatro familiares.

Ainda assim, Justin Trudeau não foi o único político canadiano a entrar nas brincadeiras de Halloween. Através de uma outra fotografia, partilhada horas antes na mesma conta naquela rede social, o primeiro-ministro já tinha dado conta da entrada de "alguns desordeiros" no Parlamento, referindo-se a pelo menos três colegas de profissão que se apresentaram no local de trabalho com máscaras alusivas ao Dia das Bruxas.