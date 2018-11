Princesa Beatrice mascarou-se de unicórnio no Halloween

Dúlio Silva Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

A filha mais velha do príncipe André de Inglaterra e de Sarah Ferguson provou que elementos da família real britânica também podem usar disfarces na noite do Halloween. Vestida a rigor, Beatrice surgiu numa festa mascarada de unicórnio.

A princesa, que ocupa a oitava posição na linha de sucessão ao trono britânico, compareceu à festa de Halloween de Annabel, em Londres, usando uma peruca em tons arroxeados e um característico chifre em espiral de unicórnio.

Beatrice, que completou 30 anos no dia 8 de agosto, posou divertida para as objetivas e as imagens ganharam visibilidade na imprensa britânica, já que não é comum ver-se elementos da Casa Real britânica disfarçados no Dia das Bruxas.

A revista "Harper's Bazaar" lembra, contudo, que já em 2016 a neta da rainha Isabel II tinha celebrado o Halloween ao marcar presença num evento de solidariedade organizado pelo Comité do Reino Unido para o UNICEF. Aí, surgiu usando um casaco militar, uma máscara de gato e uma peruca prateada.