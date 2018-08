Princesa Charlotte segue as pisadas da rainha e já anda a cavalo

Carolina Morais Hoje às 13:44 Facebook

Com apenas três anos, a filha do meio de William e Kate já revela um talento especial para a equitação, um gosto que partilha com a sua avó, a rainha Isabel II de Inglaterra.

Manda a tradição que os membros da família real britânica aprendam a andar a cavalo pouco depois de darem os primeiros passos. E para grande orgulho da rainha Isabel II, o mais recente caso de sucesso é a princesa Charlotte.

A filha do meio de William e Kate Middleton, agora com três anos, terá começado a desenvolver uma paixão por equitação com apenas 18 meses. Quem o diz é a atleta paralímpica de hipismo Natasha Baker, que recordou uma conversa que teve com a Duquesa de Cambridge num evento organizado no Palácio de Buckingham, em outubro de 2016.

"Perguntei-lhe como estavam as crianças e ela disse que a Charlotte já gostava muito de montar a cavalo. Enfatizou que ela tem uma grande paixão por cavalos e que fará o seu melhor para a incentivar." Ao que Natasha Baker terá respondido: "Talvez a vejamos a montar num evento como este daqui a 20 anos."

Inspiração não faltará à jovem princesa, já que tem vários bons exemplos para seguir dentro da própria família real. Não só a rainha, como o seu pai, William, e especialmente as princesas Anne e Zara Tindall, que são campeãs da modalidade.