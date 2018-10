Princesa Leonor faz 13 anos e estreia-se a ler a Constituição

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:41 Facebook

No dia em que celebra 13 primaveras, a filha mais velha dos reis de Espanha leu publicamente e pela primeira vez, esta quarta-feira de manhã, um capítulo da Constituição espanhola.

No Instituto Cervantes, em Madrid, Leonor leu, ao lado do pai, um capítulo da Constituição no âmbito da comemoração do 40º aniversário daquela Carta Magna, uma organização feita pelo governo.

O dia foi duplamente marcante, já que hoje a princesa assinada também o seu aniversário. A primogénita de Felipe VI e de Letizia nasceu na Clínicia Ruber, de cesariana, à 1.46 da manhã (hora local).

Herdeira da coroa desde a proclamação do seu pai como rei, a 19 de junho de 2014, recebeu o título de Princesa das Astúrias.