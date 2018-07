Princesa Madalena partilha primeiras fotografias com a filha recém-nascida

Dúlio Silva 28 Abril 2018 às 11:47 Facebook

Menos de um mês depois do nascimento de Adrienne, a mãe, a princesa Madalena da Suécia, partilhou com os seus seguidores do Instagram os primeiros registos fotográficos da bebé ao lado dos pais.

Ao todo, foram três as imagens da neta mais nova dos reis Carlos Gustavo e Sílvia da Suécia que a princesa Madalena, de 35 anos, tornou públicas, esta noite, no seu perfil da referida rede social.

Na primeira e na segunda, Adrienne Josephine Alice, décimo elemento na linha de sucessão ao trono, surge ao colo da mãe. Numa terceira, as atenções são ainda divididas com o pai da recém-nascida, o banqueiro anglo-americano Christopher O"Neill, de 43 anos, com quem Madalena trocou alianças em 2013.

Adrienne nasceu às 00.41 horas do passado dia 9 de março, no Hospital Danderyd. A bebé veio juntar-se aos outros dois filhos do casal, a princesa Leonore, de quatro anos, e o príncipe Nicolas, de dois.