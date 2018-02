Princesa Mako do Japão adia casamento por não se sentir preparada

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:56 Facebook

A neta mais velha do imperador do Japão e o noivo, o plebeu Kei Komuro, decidiram adiar o casamento, pelo menos até 2020. A cerimónia estava marcada para o dia 4 de novembro.

O noivado tinha sido formalizado em setembro, mas a princesa Mako e Kei Komuro, ambos de 26 anos, não se sentem preparados para se casarem, pelo menos para já. Os noivos conheceram-se na universidade e, depois de darem o nó, Mako iria perder o estatuo real.

Em comunicado, Mako e Komuro dizem ter-se apercebido "da falta de tempo para preparar vários eventos relacionados com o casamento e com a vida pós casamento. Acreditamos que apressámos várias coisas", pode ler-se. "Lamento muito por causar algum transtorno e trabalho extra aos que estão a ajudar-nos com o casamento", acrescentaram.

A agência de comunicação responsável pela difusão do comunicado disse à imprensa que a decisão não está relacionada com as notícias de que existe uma disputa de dinheiro entre a mãe de Kei Komuro e o seu ex-companheiro. O "The Guardian" cita a imprensa japonesa e escreve que a mãe do noivo terá pedido dinheiro ao ex-companheiro para pagar as propinas do filho e que nunca lhe terá pago de volta, dando origem a um diferendo.

Se o casamento se vier a realizar, Mako vai perder o estatuto de princesa. De acordo com uma lei da Casa Imperial do Japão, as mulheres da família real perdem o estatuto quando se casam com plebeus, como é o caso de Kei Komuro. Ele trabalha num escritório de advogados e a princesa é investigadora num museu, enquanto faz um doutoramento.

A princesa Mako é neta do imperador japonês Akihito, de 84 anos, que se prepara para abdicar do título a 30 de abril de 2019, com o príncipe Naruhito a assumir o papel de imperador.