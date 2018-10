Princesa Mette-Marit diagnosticada com fibrose pulmonar

João Manuel Farinha Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

A casa real da Noruega anunciou que Mette-Marit, mulher do príncipe herdeiro Haakon, foi diagnosticada com fibrose pulmonar, doença rara e que vai limitar os compromissos oficiais da princesa durante alguns períodos.

De acordo com o comunicado divulgado pela casa real norueguesa, Mette-Marit, de 45 anos, foi diagnosticada com um tipo "pouco comum" de fibrose depois de ter sido submetida a vários exames médicos.

A doença agora diagnosticada terá sido a causa de outros problemas de saúde que afetaram a princesa no passado. "Durante alguns anos tive problemas de saúde e agora sabemos o motivo", disse a princesa em comunicado. "Isto vai fazer com que a minha capacidade de trabalho varie. O príncipe e eu decidimos informar-vos porque, de agora em diante, pode ser necessário planear períodos sem atividades oficiais."

"Contente" pela doença ter sido diagnosticada "a tempo", Mette-Marit vai realizar os tratamentos no Hospital do Reino, em Oslo, em colaboração com médicos estrangeiros.

Segundo a Federação Portuguesa do Pulmão, "a fibrose pulmonar é uma doença rara, em que ocorre cicatrização do tecido pulmonar, com espessamento e rigidez". Os sintomas mais comuns são "falta de ar" e "tosse persistente".

Mette-Marit e o príncipe Haakon têm dois filhos, Ingrid Alexandra, de 14 anos, e Sverre Magnus, de 12. A princesa tem ainda outro filho de uma relação anterior.