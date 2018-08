Príncipe Ernesto de Hannover dá entrada em clínica de reabilitação

Dúlio Silva 22 Maio 2018 às 15:37 Facebook

Ernesto de Hannover foi internado de urgência numa clínica de reabilitação especializada em tratamentos de desintoxicação de álcool. A família do príncipe pondera a possibilidade de a mulher passar a ser a sua representante legal.

A notícia foi avançada pela revista "Bunte", mas está a ganhar repercussão a nível internacional. O jornal espanhol "El País", por exemplo, escreve que o príncipe Ernesto de Hannover "foi admitido de urgência por causa de uma grave inflamação no pâncreas e hemorragias internas".

O marido da princesa Carolina do Mónaco encontra-se internado "há um par de semanas" numa clínica de reabilitação austríaca. De acordo com a fonte primária da notícia, esta intervenção deve-se à grave dependência do álcool com que Ernesto lida há vários anos.

Segundo o "El País", "a família quer inabilitá-lo" e colocar a mulher como sua tutora, passando a responder por ele legalmente. Recorde-se que Ernesto e Carolina estão casados desde 1999, mas a relação de ambos estará deteriorada há vários anos. Há muito que o casal não é visto publicamente.

Os dois príncipes têm uma filha em comum, Alexandra, que atingiu a maioridade no ano passado.

Ernesto de Hannover é ainda pai de Cristiano e Ernesto, frutos do seu anterior matrimónio com Chantal Hochuli.