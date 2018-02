Príncipe Frederico assume a regência da Dinamarca

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:30 Facebook

Duas semanas depois da morte do príncipe Henrique da Dinamarca, é o seu filho Frederico quem toma as rédeas do país. A rainha Margarida retira-se para descansar.

A Casa Real dinamarquesa anunciou que, desde esta segunda-feira, dia 26, e até ao próximo dia 11 de março, será o príncipe herdeiro a encarregar-se dos compromissos oficiais. O filho da rainha Margarida substitui a mãe, que se retira de eventos públicos para repousar após a morte do marido.

A notícia foi avançada duas semanas depois do príncipe Henrique não ter resistido a uma infeção respiratória. Tinha 83 anos e morreu no Castelo Fredensborg, depois de ter estado internado durante cerca de um mês.

Frederico da Dinamarca, de 49 anos, apresentar-se-á já esta quarta-feira num Conselho de Estado no Castelo de Christiansborg. No dia 5, estará presente numa audiência pública.

No país, foi decretado luto nacional até ao próximo dia 14. Numa nota pública, Margarida agradeceu "o afeto" dado pelo povo e a atitude "comovedora" do mesmo durante o período que se seguiu ao falecimento do marido.