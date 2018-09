Príncipe Frederico da Dinamarca operado às costas

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:14 Facebook

O Príncipe Frederico da Dinamarca foi submetido, este domingo, a uma intervenção cirúrgica nas costas. O herdeiro ao trono já está em casa depois de ter recebido alta.

Depois de, no início deste ano, ter revelado publicamente que sofria de problemas nas costas, o filho mais velho da rainha Margarida II esteve no internado no hospital Rigshospitalet, em Copenhaga, na Dinamarca, onde foi operado.

De acordo com a informação avançada pela Casa Real dinamarquesa, a operação decorreu da melhor forma e o príncipe já está em casa desde segunda-feira, depois de ter recebido permissão dos médicos para sair.

Por agora, o irmão do príncipe Joaquim foi obrigado a cancelar todos os compromissos que tinha agendado para repousar.

Recorde-se que Frederico mantém um relacionamento com Maria Donaldson, com quem se casou em 2004, na Catedral de Copenhaga. Fruto desta união nasceram Cristiano, de 12 anos, Isabel, de 11, e os gémeos Vicente e Josefina, de sete.