Príncipe George quer ser polícia quando for grande

Tal como todas as crianças, o príncipe George de Inglaterra já sonha com aquilo que quer ser quando for grande. O mais provável é que venha a ser rei mas o pai diz que ele está "obcecado" pela polícia.

Bombeiro, advogado, jogador de futebol? Nada disso. O terceiro na linha de sucessão ao trono inglês tem um fascínio pela profissão de polícia. A revelação foi feita pelo pai, o príncipe William, numa receção aos vencedores dos Prémios de Excelência da Polícia Metropolitana.

Em conversa com William, uma das agentes da autoridade brincou com o facto de a esquadra se encontrar sediada em Kensington, perto da residência dos duques de Cambridge, e perguntou se o príncipe George e a princesa Charlotte não estariam interessados em juntar-se aos recrutas.

O neto da rainha Isabel II não só revelou que o filho "gosta muito da polícia", como tem uma obsessão pela profissão. "Na verdade, ele é obcecado pela polícia... Carros, brinquedos, tudo", afirmou, citado pelo "Daily Mail".

O mais provável é que os deveres reais não lhe permitam ter uma profissão de risco como a de agente da polícia. No entanto, George pode sempre seguir as pisadas do pai, que foi piloto da Força Aérea Real durante cinco anos e posteriormente piloto de helicópteros-ambulância, função que abandonou em julho do ano passado devido aos deveres de príncipe e duque de Cambridge.