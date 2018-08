Príncipe Harry e Meghan Markle adotaram um cão

AFS Hoje às 14:47 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, decidiram aumentar o número de elementos da família. Os duques de Sussex adotaram um cão.

A ex-atriz norte-americana e o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana arranjaram um novo amigo para o beagle, o cão que a atriz tinha nos EUA e que levou para Inglaterra quando se casou com Harry. O casal adotou um labrador para viver no palácio de Kensington.

De acordo com o jornal britânico "The Daily Mail", o animal é semelhante ao que a duquesa, de 37 anos, tinha quando estava a viver no Canadá, antes de se casar com o irmão de William.

"O cão já está feliz a viver com eles (...). Tal como acontece com os duques, o cão vai dividir o seu tempo entre o palácio e a casa no campo em Cotswolds", adiantou uma fonte, este sábado, à publicação.