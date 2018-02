Príncipe Harry e Meghan recebem carta de conteúdo suspeito

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:15 Facebook

O palácio de Kensington intercetou um envelope dirigido ao príncipe Harry e a Meghan Markle cujo conteúdo foi considerado suspeito. A carta, endereçada ao casal, continha uma substância que se acreditava ser letal.

O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle apanharam recentemente um susto quando uma carta de conteúdo suspeito chegou ao palácio de Kensington.

Segundo o que avançou o "Daily Mail", o envelope, que foi de imediato intercetado pela casa real britânica, continha um pó branco que se acreditava tratar-se da substância causadora do carbúnculo, doença infecciosa altamente letal.

Após investigação, a polícia britânica averiguou que o incidente não passou de um susto, já que, apesar do alarme, a substância em questão era afinal inofensiva. O conteúdo acabou por não chegar às mãos do casal, que foi informado do sucedido.

O incidente ocorreu a 12 de fevereiro, um dia antes de uma carta semelhante ter sido enviada ao parlamento, embora o caso só tenha vindo agora a público. A polícia está ainda a tentar averiguar se existe alguma ligação entre os dois envelopes.

Recorde-se que Harry e Meghan sobem ao altar no próximo dia 19 de maio, cerimónia que terá lugar na capela St. George, pelas 12 horas.