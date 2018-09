Príncipe Harry "rouba" chamuças e esconde-as atrás das costas

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:40 Facebook

Durante o "show cooking" que se realizou no Palácio de Kensington e que teve Meghan Markle como anfitriã, o príncipe Harry voltou a fazer das suas. Desta vez, meteu chamuças ao barulho.

O sentido de humor raramente o abandona. Ora, naquela que foi a primeira ação a que a duquesa de Sussex se associa enquanto membro da família real britânica, Harry mostrou que a boa disposição é, definitivamente, uma das suas características.

No lançamento da livro "Together: Our Community Cookbook", cujo prefácio vem assinado pela mulher, Meghan Markle, o neto da rainha Isabel II foi filmado a "roubar" chamuças durante o "show cooking" que fez parte do evento.

O vídeo foi divulgado no Twitter por Chris Ship, jornalista do canal ITV, e nele é possível perceber que, depois de ter sido "apanhado", o príncipe sorri para a câmara, mas não abandona o seu "snack".