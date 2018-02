Príncipe Harry terá convidado ex-namoradas para o casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:53 Facebook

Duas antigas paixões de Harry, que está prestes a oficializar a sua relação com Meghan Markle, podem vir a marcar presença no casamento real do ano. Chelsy Davy e Cressida Bonas são as ex-namoradas do príncipe que, ao que tudo indica, fazem parte da lista de convidados.

À medida que o casamento real mais aguardado do ano se aproxima, especula-se acerca dos pormenores da cerimónia, e a lista de convidados não é exceção. Segundo o que avançou o "Daily Mail", é possível que duas ex-namoradas do príncipe Harry estejam presentes, a 19 de maio, na Capela de St. George.

Apesar de a informação não ter sido ainda confirmada, os nomes falados são os de Chelsy Davy, de 32 anos, e Cressida Bonas, de 29, ambas antigas paixões do neto de rainha Isabel II.

"O Harry sempre foi um bom amigo de Chelsy e de Cressida, por isso elas vão lá estar", terá afirmado uma fonte, em declarações à mesma publicação. "Ele fez questão de terminar as relações de uma forma amigável. Acho que a Meghan não se importa".

Recorde-se que, antes de se juntar à atriz norte-americana, Harry manteve uma relação com Chelsy Davy entre 2004 e 2011. Já Cressida Bonas foi apresentada ao príncipe em maio de 2012, altura em que começaram a namorar. O relacionamento terá chegado ao fim no ano de 2014.

A ser verdade, as jovens fazem parte de uma lista que, de acordo com a imprensa internacional, conta já com mais de 800 pessoas.