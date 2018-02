Príncipe Henrique teve alta para passar últimos momentos com família

AFS Hoje às 15:54 Facebook

O príncipe Henrique da Dinamarca recebeu alta hospitalar para passar os últimos momentos em casa com a família. A informação foi avançada pela casa real.

Um comunicado emitido esta terça-feira pela Casa Real dinamarquesa revela que o príncipe Henrique saiu do hospital Rigshospitalet, onde estava internado desde o dia 28 de janeiro, e se encontra no Castelo de Fredensborg, residência de verão da família, localizada a cerca de 40 quilómetros de Copenhaga.

"Sua Alteza Real, o príncipe Henrique, foi transferida de Rigshospitalet para o Castelo Fredensborg, onde o príncipe deseja permanecer pela última vez. A condição do príncipe continua séria", disse, em comunicado, a família real.

O príncipe consorte, de 83 anos, foi internado devido ao seu "estado de saúde geral", como explicou anteriormente a família real. Mas 12 dias depois de estar ao cuidado dos serviços hospitalares, a situação do marido da rainha Margarida agravou-se.

O estado de saúde do príncipe Henrique, que sofre de demência, tem vindo a deteriorar-se de dia para dia e vários familiares da monarquia dinamarquesa viajaram até ao Castelo de Fredensborg para se despedir dele.

Henrique e Margarida estão casados desde 1967. O marido da monarca dinamarquesa recebeu o título de príncipe consorte - ao qual renunciou no ano passado -, mas nunca escondeu que gostaria de se ter tornado rei. "A minha mulher não me deu o respeito que uma mulher normal deve dar ao seu cônjuge. Falhei", afirmou Henrique, numa entrevista à revista "Se ogHor", publicada no verão passado.

Por isso, o príncipe Henrique deseja que o seu corpo seja sepultado longe do da rainha. "A decisão de não ser sepultado ao lado da rainha é a consequência natural de não ter sido tratado de igual forma à sua mulher, por não ter tido o título e o papel que desejava", explicou, na altura, a diretora de comunicação da Casa Real da Dinamarca.