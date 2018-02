Príncipe William afirma ter "contas a ajustar" com "Star Wars"

Ana Filipe Silveira Ontem às 20:24 Facebook

Twitter

Durante a entrega dos prémios Bafta, no domingo à noite, o príncipe William foi protagonista de um momento hilariante ao mostrar o seu desagrado por não ter aparecido no último filme de "Star Wars". Os comentários foram registados já fora da transmissão da cerimónia.

Já é conhecida a admiração de William, bem como do seu irmão Harry, pelo universo de Star Wars. Em 2016, os príncipes britânicos acreditavam ter realizado um sonho de infância quando lhes foi dada a oportunidade de fazer parte de um dos filmes da saga.

Acontece que a cena em que ambos participaram, que deveria integrar "Star Wars: The Last Jedi", acabou por ser excluída da versão final do filme, que se estreou em dezembro do ano passado.

O corte foi justificado pelo facto de os irmãos, a quem tinham sido atribuídos os papéis de Stormtroppers, não cumprirem os devidos requisitos para interpretar os personagens, cuja altura deveria estar dentro do limite de 1,80 m.

Mas o príncipe William não parece ter esquecido, ou mesmo perdoado, a ausência da sua cena no filme, descontentamento que fez questão de referir durante a entrega dos prémios de cinema Bafta, realizada este domingo, dia 18.

De acordo com o "The Telegraph", os comentários de William foram "apanhados" quando este subiu ao palco, juntamente com a Duquesa de Cambridge, para conhecer a equipa de produção de "Baby Driver".

Foi à conversa com Jonathan Amos e Paul Machliss, que conquistaram a categoria de melhor edição, que o neto da rainha Isabel II se mostrou desapontado. "Na verdade eu tenho contas a ajustar com uns editores, já que eles me tiraram do filme de Star Wars", afirmou, entre risos. "Tenho a certeza de que não foi culpa deles", acrescentou William.

Apesar de na altura a cerimónia já não estar a ser transmitida, os microfones ainda se encontravam ligados, registando o hilariante momento.