Príncipe William tem "cicatriz à Harry Potter"

Carolina Morais Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

O Duque de Cambridge tinha apenas 13 anos quando ficou com uma marca na testa à qual gosta de chamar "cicatriz de Harry Potter".

Se olhar de perto (bem de perto) para o príncipe William, talvez repare numa marca ligeiramente disfarçada no lado esquerdo da sua testa. Trata-se de uma cicatriz que herdou quando tinha apenas 13 anos e para a qual, hoje em dia, até olha com algum humor.

"Chamo-lhe a minha 'cicatriz de Harry Potter', porque às vezes brilha e as pessoas reparam nela. Fui atingido por um taco de golfe quando estava a jogar com um amigo meu. Estávamos no "putting green" e, de repente, um taco de ferro apareceu e bateu-me na cabeça", contou o príncipe numa entrevista.

Mais curioso ainda é que a sua mulher, Kate Middleton, também esconde uma cicatriz - embora, no seu caso, esteja impercetível na zona capilar. Segundo um comunicado emitido pelo Palácio de Kensington há alguns anos, essa marca da Duquesa deve-se a uma cirurgia que fez quando era criança.