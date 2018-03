"Prisioneiro mais sexy do mundo" e a herdeira da Topshop esperam filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:47 Facebook

Jeremy Meeks tornou-se uma estrela nas redes sociais em 2014. Estava detido por assalto à mão armada, mas foi a sua aparência que deu que falar. O chamado de "prisioneiro mais sexy do mundo" espera agora o primeiro filho em comum com Chloe Green, herdeira do império Topshop.

Jeremy Meeks e Chloe Green estão à espera do primeiro filho em comum. A herdeira da loja de roupa Topshop e o modelo, profissão que o "prisioneiro mais sexy do mundo" abraçou depois de sair da prisão, estão juntos desde o verão do ano passado.

Este será o segundo filho de Meeks. O manequim, de 34 anos, já é pai de Jeremy Jr., de nove anos, fruto do seu casamento anterior.

A revelação é feita pela revista "US Weekly". Além disso, Jeremy Meeks e Chloe Green, de 27 anos, podem estar de casamento marcado, uma vez que a filha do multimilionário Phillip Green tem sido vista com um anel de noivado.

A notícia ainda não foi confirmada, mas Meeks já tinha dito que ia dedicar este ano a constituir família.