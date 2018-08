Priyanka Chopra e Nick Jonas visitam orfanato na Índia

AFS Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Priyanka Chopra levou o noivo, Nick Jonas, a um dos seus locais preferidos na cidade indiana de Bombaim: o orfanato de Santa Catarina. Os noivos fizeram-se acompanhar pelas respetivas famílias.

O casal confirmou o noivado através de uma cerimónia tradicional indiana, no sábado, mas as festividades não ficaram por aí. A atriz, de 36 anos, levou o futuro marido, de 25, a conhecer um orfanato feminino no qual desempenha ações solidárias.

Nick Jonas ficou encantado por conhecer as raparigas do orfanato e não as quis deixar sem fazer uma atuação. O momento foi partilhado no Instagram por Priyanka Chopra, que ficou deslumbrada com a ação do companheiro e com a alegria das jovens.

"Conheço estas raparigas há 12 anos e em apenas alguns minutos ficaram enamoradas. Obrigada ao Nick e às nossas famílias. Obrigada às irmãs e às raparigas do orfanato por nos terem aberto os seus corações mais uma vez.", escreveu a também cantora na rede social. "Até à próxima".