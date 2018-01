Produtora processa Mariah Carey em 2,4 milhões de euros

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:47, atualizado às 11:48 Facebook

A produtora Fenix, responsável pelos concertos que Mariah Carey deveria ter dado em 2016 no Brasil, Argentina e Chile, está a processar a cantora norte-americana pelo cancelamento dos espetáculos.

Mariah Carey cancelou espetáculos agendados para o final de 2016 no Brasil, Argentina e Chile. Na altura, a artista disse estar "devastada". "Os meus fãs merecem produtores melhores do que estes", escreveu a norte-americana no Twitter, em outubro, atirando as culpas para a empresa Fenix, responsável pela organização desses concertos.

Agora, a produtora está a processar a cantora, de 47 anos, em 2,4 milhões de euros, alegando que o cancelamento das suas apresentações naqueles países da América do Sul teve apenas que ver com a fraca venda de ingressos, no caso do Brasil, e com o facto de Carey não querer deslocar-se até ao Chile e à Argentina para dar apenas dois espetáculos.

Já em novembro do ano passado, a intérprete cancelou concertos, dessa vez os primeiros da sua digressão de Natal. Na altura, explicou que a decisão se deveu a uma infeção respiratória. "Vocês sabem que não há nada que eu adore mais do que celebrar as festas com o meu concerto comemorativo de Natal, mas tenho de seguir as ordens do médico e descansar até que me diga que posso cantar. Até lá, infelizmente, vou ter de cancelar os primeiros espetáculos da minha digressão de Natal. Vou fazer o que puder para vos ver brevemente", anunciou, também nas redes sociais.

Recorde-se que a passagem de ano em Nova Iorque foi feita ao som das suas músicas.