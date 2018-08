Professor de "A Casa de Papel" em trajes menores deixa fãs a suspirar

AFS Hoje às 17:34 Facebook

O ator espanhol Alvaro Morte, protagonista da mítica série "A Casa de Papel", da Netflix, está a deixar os fãs a suspirar. O Professor, como é conhecido nesta trama, exibiu-se em trajes menores numa fotografia partilhada no Instagram e desde logo foram muitos os elogios.

Particularmente conhecido por interpretar o personagem que planeou o maior assalto da história da humanidade, Alvaro Morte tem agora um novo desafio em mãos. O ator de 43 anos iniciou em maio as gravações da nova série da Atresmedia, "El Embarcadero", e esta semana teve de se colocar com muito pouca roupa para desempenhar as suas funções.

O momento foi perpetuado através de um registo fotográfico partilhado pelo próprio artista na sua conta de Instagram. "À espera para gravar um plano nos exteriores", pode ler-se na legenda da fotografia na qual surge sentado no sofá de uma caravana, apenas com uns boxers vestidos e a olhar através da porta que se encontrava aberta.

Espantados perante a inusitada imagem, os seguidores de Alvaro Antonio García, como é o seu verdadeiro nome, traduziram o seu contentamento em mais de 170 mil "gostos" e na caixa de comentários há opiniões para todos os gostos.

"Professor, onde é que tinha guardado tudo isso?", "Que pernas extraordinárias", "Ai as minhas hormonas" ou simplesmente "Delícia" são algumas das mensagens endereçadas pelos fãs do profissional da sétima arte.

Terceira temporada de "A Casa de Papel"

Em junho, depois dos rumores que apontaram a estreia da nova temporada de "A Casa de Papel" para o próximo mês de setembro, a Netflix, empresa responsável pela transmissão da série, anunciou através dos seus canais oficiais que só em 2019 é que o Professor e companhia vão regressar ao pequeno ecrã. Ainda assim, não há qualquer previsão para qual o mês em que isso irá acontecer.