Protagonista da série "House of Cards" casou em segredo em França

João Manuel Farinha Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Robin Wright, a Claire da série "House of Cards", deu o nó com Clement Giraudet, responsável pelas relações da marca Yves Sain Laurent com personalidades VIP. A cerimónia aconteceu em França e primou pela discrição.

Robin Wright, de 52 anos, é desde a passada sexta-feira uma mulher casada. De acordo com a revista "People", a atriz e o namorado reuniram amigos e família e disseram o "sim" em La Roche-sur-le-Buis, na região francesa da Provença.

Fonte próxima da noiva disse à "People" que se tratou de uma cerimónia "muito intima e discreta", já que Robin Wright não queria "uma grande produção". A filha da atriz, Dylan Penn, partilhou no Instagram o vídeo de uma festa de casamento em França, que dá conta do ambiente descontraído da cerimónia.

Robin Wright e Clement Giraudet foram vistos juntos pela primeira vez durante a semana da moda de Paris, em setembro do ano passado, e desde então poucas foram as vezes em que foram vistos juntos. Meses depois, um fim de semana romântico na capital francesa levantou as primeiras suspeitas de que o casamento estaria para breve, tendo a atriz sido fotografada com o que aparentava ser um anel de noivado.

A intérprete esteve casada com o ator Sean Penn entre 1996 e 2010, relação da qual nasceram Dylan, de 27 anos, e Hopper, de 25.