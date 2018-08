Protagonista de "Veep" volta ao trabalho após luta contra cancro da mama

Dúlio Silva Hoje às 15:41 Facebook

A atriz Julia Louis-Dreyfus, que em setembro do ano passado revelou lutar contra um cancro da mama, está de volta ao trabalho para gravar a última temporada da série "Veep", papel que já lhe valeu seis Emmy.

Seis meses depois de se submeter a uma cirurgia, com "ótimos resultados", a protagonista da produção da HBO sente-se pronta para voltar ao ativo e retomar as gravações da série, que ficaram suspensas aquando do diagnóstico do cancro da mama.

Numa fotografia partilhada na rede social Instagram, Julia Louis-Dreyfus mostrou-se ao lado dos colegas de elenco num dos primeiros ensaios da derradeira época de "Veep". "Acabámos de aprender a tirar uma fotografia nossa no meu telemóvel! Não é maravilhoso? Leitura de mesa dos episódios dois e três da sétima temporada!", legendou a atriz, de 57 anos.

A batalha contra o cancro da mama foi tornada pública, na primeira pessoa, em setembro do ano passado, com uma mensagem no seu perfil de Twitter. "Uma em cada oito mulheres têm cancro da mama. Hoje, sou uma delas", escreveu, na altura, Louis-Dreyfus.

Seguiu-se uma série de tratamentos de quimioterapia, concluída em janeiro deste ano. A operação ocorreu um mês depois. De acordo com a própria, o procedimento cirúrgico teve "ótimos resultados".