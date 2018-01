PSP desafia Nuno Markl: "Em nome da Lei, tem de desenhar!"

Hoje às 12:53 Facebook

Nuno Markl foi desafiado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a desenhar o arqui-inimigo de Falco, a mascote da força de segurança. O comediante não tardou a responder.

Aproveitando-se do talento do humorista no que toca a "rabiscos", a PSP lançou o repto e Nuno Markl aceitou-o. "Caro Nuno Markl, a PSP precisa da tua ajuda. O Falco, nossa mascote, ainda não tem o seu arqui-inimigo em 'cartoon'. Tem havido algumas ocorrências mas ainda não o conseguimos identificar. Precisamos que o desenhes!", desafiou a força de segurança na página oficial de Facebook, na qual é, aliás, bastante ativa.

"Desafio lançado ao Nuno Markl. Em nome da Lei, tem de desenhar!", acrescentou, na legenda da publicação.

O humorista não tardou a responder. "Ó diacho! Vou rabiscar!", escreveu Nuno Markl, que não teria outro remédio já que o desafio lançado pela PSP obteve milhares de "gostos" e quase três centenas de partilhas em poucas horas.

A mascote será escolhida pelos utilizadores, que votarão através de "gostos" na rede social Facebook. O animador das manhãs da Comercial desenhará três personagens e a que obtiver mais adesão por parte do público será o inimigo da mascote da PSP.