"Qual é o seu trabalho?", pergunta o presidente do Uganda a Kim Kardashian

Kim Kardashian acompanhou Kanye West num encontro com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, que a deixou sem jeito ao perguntar-lhe qual é o seu trabalho.

Ao contrário de milhões de espectadores em todo o mundo, parece que o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, não acompanha o dia-a-dia da família Kardashian. Durante um encontro com Kim e Kanye West, que estiveram de passagem pelo país africano, dirigiu-se à estrela de "reality tv" com uma pergunta, no mínimo, inesperada.

"O presidente perguntou à Kim por que é que ela tinha de sair mais cedo e ela respondeu que tinha de voltar ao trabalho. Depois, o presidente perguntou-lhe: 'Qual é o seu trabalho?' E a Kim, de forma muito educada, disse que tinha um programa de televisão com as suas irmãs e familiares e que estavam todos à espera que ela regressasse", revelou uma fonte à revista "People".

Apesar de ter sido um dos momentos mais apelativos dessa viagem para os internautas e para a imprensa, a verdade é que Kim e Kanye fizeram mais do que apenas passear-se pelo Uganda. Aproveitaram também para fazer algum trabalho de caridade ao visitarem campos de refugiados e doarem ténis a crianças de um orfanato - além do par que também ofereceram ao presidente Yoweri Museveni, assinado por ambos.

Apesar de Kim ter de encurtar a viagem para regressar ao "reality show" "Keeping Up With The Kardashians", Kanye deverá prolongar a sua estada."Ele quer envolver-se na criação de uma escola de turismo e hospitalidade", explicou uma fonte.