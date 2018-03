Quatro é o número ideal de filhos para Kim Kardashian

Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Kim Kardashian revelou esta terça-feira que mantém o desejo de ser mãe pela quarta vez. A empresária garantiu que o próximo filho será o seu último rebento.

"Não acho que conseguiria lidar com mais do que isso. O meu tempo é muito curto", afirmou Kim Kardashian à edição norte-americana da revista "Elle". A "socialite" de 37 anos frisou que também é fulcral dar atenção ao marido.

"É importante que, em todos os casais, a mãe dê tanta atenção ao marido como dá às crianças", referiu a empresária, que está casada desde 2014 com o rapper Kanye West, também ele norte-americano.

Caso Kim Kardashian decida avançar para a quarta gravidez, o bebé terá de ser concebido com recurso à barriga de aluguer, tal como acontecera com a sua filha mais nova, Chicago West, nascida há três meses.

A estrela do "reality show" "Keeping Up with the Kardashians", do canal E!, sofre de placenta acreta, uma condição grave que causou problemas durante o parto do seu segundo filho, Saint West, de dois anos.

Além de Chicago e Saint, a "socialite" e o rapper são ainda pais de North West, de quatro anos.