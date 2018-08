Queda de estrutura provoca 14 feridos antes de concerto dos Backstreet Boys

Dúlio Silva Hoje às 11:32 Facebook

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas na sequência do desmoronamento de uma tenda na qual fãs da banda Backstreet Boys aguardavam para entrar no recinto onde ia decorrer o espetáculo, nos EUA.

O episódio aconteceu este sábado, no exterior do WinStar World Casino and Resort, no estado norte-americano de Oklahoma, e obrigou ao cancelamento do concerto dos Backstreet Boys.

Condições climatéricas adversas estão na origem da queda da estrutura, construída ao lado do espaço onde o grupo musical ia dar o espetáculo, noticia o site de entretenimento TMZ. Há registo de 14 feridos, transportados para hospitais da região.

"Várias pessoas se lesionaram, inclusive uma rapariga. Vários fãs entraram em ação, incluindo uma ex-enfermeira do exército, cujo marido foi ferido", lê-se numa mensagem partilhada por uma internauta na rede social Twitter. A publicação vem acompanhada de um vídeo que mostra o cenário no local.

Os norte-americanos Backstreet Boys anunciaram mais tarde, na mesma plataforma da Internet, o cancelamento do concerto. "Não queremos colocar os nossos fãs em perigo. (...) Tentaremos reagendar o espetáculo. O mais importante é que todos cheguem a casa em segurança", escreveram.