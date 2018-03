Quem é o amor da vida de Givenchy que vai herdar parte da sua fortuna?

AFS Hoje às 12:31 Facebook

Conheceu o estilista na década de 1950 e permaneceu ao seu lado até ao dia da morte. Mais do que um dos herdeiros de uma fortuna avaliada em 160 milhões de euros, Phillipe Venet foi o companheiro de vida do criador francês.

Tem 88 anos, 60 dos quais passados ao lado de Hubert de Givenchy, nome maior da moda de alta-costura, que morreu no passado sábado, aos 91 anos. Teve a sua própria marca e em 1985 foi distinguido com o Dedal de Ouro, prémio atribuído ao melhor estilista do ano. Viria a abdicar da própria carreira, para ser braço direito do seu grande amor.

Quando Phillipe Venet foi trabalhar para o ateliê da estilista Elsa Schiaparelli, na década de 1950, já Givenchy era primeiro assistente da criadora. Apaixonaram-se e Venet optou por seguir o companheiro quando este decidiu estabelecer-se por conta própria. Também criou a sua própria marca mas foi como braço direito de Givenchy que ficou conhecido.

Depois de Givenchy deixar a direção criativa da casa de alta-costura que fundou aos 25 anos, o companheiro também decidiu reformar-se e abandonar a Phillipe Venet. Desde então, passaram a viver entre o luxuoso Hotel d'Orroer, um palacete do século XVIII situado em Paris, e o Palácio de Jonchet, em Romilly-sur-Aigre, a 140 quilómetros da capital francesa.

Hubert de Givenchy não teve filhos e deixa uma fortuna avaliada em mais de 160 milhões de euros, que deverá ser partilhada pelos sobrinhos e pelo companheiro de sempre.