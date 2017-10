Caso de assédio sexual em Hollywood: quem são e o que dizem as mulheres

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:16, atualizado às 16:20 Facebook

São mais de 30 as mulheres que acusam o gigante de Hollywood Harvey Weinstein de violação e assédio sexual. Veja aqui quem são e o que dizem sobre o produtor cinematográfico.

A lista parece não ter fim, com cada vez mais personalidades do mundo do espetáculo norte-americano a tornarem públicos os relatos sobre Harvey Weinstein. De ameaças a violação, passando por assédio sexual, são mais de três dezenas de mulheres que decidiram esquecer o silêncio a que se tinham remetido para acusarem o produtor cinematográfico, de 65 anos, de conduta imprópria.

Este, por sua vez, prometeu continuar a submeter-se a terapia e pediu uma "segunda oportunidade", mas continua a afirmar que todas as relações sexuais que teve foram consensuais.

"Perdi a minha mulher (Georgina Chapman anunciou que se vai divorciar) e os meus filhos, que amo mais do que qualquer outra coisa. Sou inteiramente responsável pela sua decisão. Não tentei impedir a Georgina quando discutimos a separação, e encorajei-a a fazer o que o seu coração manda. Eu sei que ela tem que fazer o que é melhor para as crianças, para ela e para os seus negócios, pois emprega 130 pessoas. Eu não quero que ela ou os meus filhos sofram mais do que já aconteceu. Eu amo a Georgina e espero que um dia nos possamos reconciliar, embora agora saiba que isso poderá não acontecer", disse.

Weinstein admitiu ainda não estar "muito bem". Recordou que "todos cometemos erros" e espera que a indústria cinematográfica lhe dê uma "segunda oportunidade".