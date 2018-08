Quem será o admirador secreto de Dolores Aveiro?

Ana Filipe Silveira 07 Maio 2018 às 17:36 Facebook



Foi de sorriso nos lábios que a matriarca do clã Aveiro mostrou ao mundo o presente que recebeu no dia da Mãe: um ramo de flores. Mas na legenda, Dolores deixou o mistério no ar quanto ao autor do pequeno mimo.

"Prenda do meu maior amor secreto?", questionou Dolores Aveiro na sua conta na rede social Instagram, na manhã desta segunda-feira.

Por a publicação ter sido feita apenas um dia depois do primeiro domingo de maio, que em Portugal é sinónimo de homenagem às mães e à maternidade, alguns dos seguidores da mãe do melhor jogador do mundo não tiveram dúvidas: "Cristiano Ronaldo, claro!", comentou uma internauta.

Em poucas horas, a fotografia atingiu os 16 mil "gostos" no Instagram, e como é habitual sucedem-se os comentários, que além de elogiarem o "belo arranjo de flores" não deixam de lado a beleza de Dolores, aos 63 anos: "De velhinha não tem nada" e "Vovó "robozona" aí arrasando os corações" foram algumas das mensagens dirigidas à mãe de Ronaldo.

Se foi ou não o futebolista português a oferecer o presente, não sabemos, mas Dolores Aveiro terá ficado certamente orgulhosa com o golo que o filho marcou na noite deste domingo, em Camp Nou, no empate entre o Real de Madrid e o Barcelona a duas bolas.