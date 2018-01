Quincy Jones tem "22 namoradas"

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

"Não sou casado e não quero casar-me. Tenho 22 namoradas. Tenho namoradas em todo o lado", disse o produtor Quincy Jones, de 84 anos, em entrevista à revista "GQ".

É um dos produtores mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos e, pelos vistos, um dos mais irresistíveis, ou não tivesse ele 22 "namoradas". É o próprio Quincy Jones quem o afirma. "Tenho namoradas em todo o lado: na Cidade do Cabo, no Cairo, em Estocolmo, no Brasil - em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro -, em Xangai... Tenho uma namorada incrível em Xangai...", conta em entrevista à revista "GQ".

Jones, de 84 anos, referiu que não pretende voltar a casar-se, depois de o ter feito com Jeri Caldwell (de 1957 a 1966), Ulla Jones (1967 a 1974) e Peggy Lipton (1974 a 1990). E garante que relacionar-se com tal número de mulheres não quer dizer que as engane. "Não lhes minto. Elas sabem o que se passa", continuou.

O produtor, conhecido por ter trabalhado com nomes sonantes da música como Frank Sinatra, Michael Jackson e Aretha Franklin, explicou ainda que tem um "acordo" com as suas seis filhas: não namorar com mulheres mais novas do que elas. Por isso, todas essas 22 "raparigas têm entre os 28 e 42 anos".