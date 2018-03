R. Kelly acusado de "treinar" adolescente para ser "animal de estimação"

Dúlio Silva Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

O cantor R. Kelly volta a ser alvo de acusações de abuso de menores. A denúncia parte de uma antiga namorada do norte-americano, num documentário que será exibido, esta quarta-feira, na BBC3.

O jornal "The Guardian" teve acesso a um programa da BBC3, que será exibido na noite desta quarta-feira e no qual Kitty Jones alega ter sido sido abusada pelo intérprete de "I Believe I Can Fly".

Segundo a mulher, hoje com 34 anos, o cantor R. Kelly, de 51, forçou-a nos dois anos de namoro a ter sexo com ele e com outras pessoas num lugar que classifica como uma "masmorra de sexo".

Este episódio ter-se-á repetido, pelo menos, dez vezes. "Fui apresentada a uma das raparigas, que ele disse ter treinado desde que ela tinha 14 anos. Essas foram as suas palavras", relata Jones, que parafraseia o que o cantor lhe terá dito: "Eu treinei-a, ela é a porra do meu animal de estimação. Vai ensinar-te como tens de te comportar comigo".

A delatora logo percebeu que se inseria num determinado padrão. "Vi que ela estava vestida como eu, dizia as coisas que eu diria e tinha os mesmos tiques que eu. Foi aí que se fez luz na minha cabeça. Ele estava a treinar-me para me tornar num dos seus animais de estimação. Ele trata-as assim, por animais de estimação."

O documentário, intitulado "R. Kelly: Sexo, Raparigas & Cassetes", é exibido esta quarta-feira no canal BBC3. O cantor recusou prestar declarações sobre estas acusações.