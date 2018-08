Rainha de Espanha visita bairro mais pobre do Haiti e dá várias dicas de nutrição

Ana Filipe Silveira 24 Maio 2018 às 14:47 Facebook

A Rainha Letícia de Espanha esteve esta quarta-feira num dos bairros mais pobres de Porto Príncipe, no Haiti, onde dezenas de milhares de pessoas habitam em condições desumanas.

Acompanhada pela primeira-dama espanhola, Martine Moise, Letícia começou por visitar as ruas do Cite Soleil, o bairro localizado nos subúrbios da capital haitiana, onde não há água potável, eletricidade nem rede de saneamento.

De seguida, e à semelhança do que já tinha feito em 2009 a Rainha Emérita Sofia, visitou uma escola católica localizada no interior do bairro, onde estudam cercam de mil crianças entre os três e os doze anos.

Num centro de saúde localizado no interior do espaço gerido pela Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, onde diariamente cerca de 250 mães procuram cuidados médicos para os filhos nos primeiros meses após o parto, Letícia conversou com várias mulheres sobre dicas de nutrição.

A Rainha espanhola esteve ainda com um grupo de crianças que lhe dedicaram uma canção, e em forma de agradecimento não deixou de trocar com elas alguns carinhos, entre beijos e alguns toques no seu cabelo.

No final da visita, que demorou cerca de uma hora e meia, a mulher de Felipe VI participou num espetáculo no qual algumas crianças lhe ofereceram uma bandeira do país, um ramo de flores e uma toalha de mesa.