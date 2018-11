Rainha Isabel II e Filipe de Inglaterra casaram-se há 71 anos

JMF Hoje às 15:10 Facebook

A Rainha Isabel II de Inglaterra e o príncipe Filipe comemoram esta terça-feira 71 anos de casados. O romance, no entanto, é ainda mais longo do que isso e nasceu quando a monarca tinha apenas 13 anos de idade.

A longevidade de Isabel II e do marido, Filipe, que este ano completaram respetivamente 92 e 97 anos de vida, permite ao casal este pequeno mas saboroso luxo. Esta terça-feira, comemoram nada mais, nada menos, do que 71 anos de um casamento real que já é considerado o mais duradouro da história da monarquia.

Ainda assim, o amor que os une nasceu há quase 80. Depois de vários encontros pontuais durante as suas infâncias, foi em 1936, quando Isabel II tinha apenas 13 anos, que começou a olhar para Filipe com outros olhos. Por essa altura, afirmou estar apaixonada por ele e começaram então a trocar algumas cartas entre si.

Daí até ao casamento ainda demoraram alguns anos, onze, já que foi apenas a 9 de julho de 1947 que o mundo ficou a saber que, quatro meses mais tarde, a futura rainha de Inglaterra viria a subir ao altar com o seu primeiro e único amor.

Apesar de, aparentemente, estar escrito nas estrelas da monarquia que tão nobre sentimento só poderia culminar na união entre ambos, certo é que o casamento se viu envolto em alguma polémica devido às origens do noivo. Além de ser estrangeiro e de não ter associada ao seu nome uma notável condição financeira, o facto de as irmãs estarem casadas com alemães com ligações ao nazismo em nada o favoreciam.

As dificuldades viriam, contudo, a fortalecer ainda mais a paixão de Filipe e Isabel. A 20 de novembro de 1947, e já depois de o futuro marido ter sido nomeado Duque de Edimburgo, os noivos subiram finalmente ao altar da Abadia de Westminster, em Londres, onde trocaram juras de amor que, ao fim de 71 anos, permanecem bem vivas e inabaláveis.

Ao todo, foram pais em quatro ocasiões. Carlos, que ocupa a primeira posição na lista de sucessão ao trono, nasceu um ano depois do matrimónio, em 1948. Ana, em 1950, André, em 1960, e Eduardo, em 1964, foram os bebés reais que seguiram.