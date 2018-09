Carolina Morais Hoje às 11:15 Facebook

Quando tem o braço cansado, a rainha Isabel II tem ao dispor uma mão falsa que possui uma alavanca secreta para simular o ato de acenar. Um novo livro sobre a realeza britânica revela quem lhe ofereceu este "gadget".

Uma das partes mais cansativas do trabalho da rainha Isabel II é ter de acenar, incessantemente, a milhões de pessoas. É natural, por isso, que a monarca de 92 anos tenha adorado um presente que lhe foi oferecido, há alguns anos, por um grupo de estudantes australianos.

"Deram-lhe uma luva com uma alavanca de madeira que, quando pressionada, faz uma mão acenar. Eles talvez tenham achado um presente atrevido, mas Sua Majestade adorou", revela a filha da rainha, a princesa Ana, no novo livro "Queen of the World", que serve de inspiração ao documentário da HBO com o mesmo nome.

Embora gostemos de imaginar que Isabel II usa essa mão falsa com frequência, o autor do livro, Robert Hardman, diz que esse não é, provavelmente, o caso. "A rainha levou o presente com ela e acho que acabou em Balmoral [castelo de verão, na Escócia]. Não acho que ela o use em público, mas sei que se tornou uma piada de família muito adorada."