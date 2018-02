Rainha Letizia em reunião sobre violência contra as mulheres

Nuno Azinheira Hoje às 16:53 Facebook

A rainha consorte de Espanha presidiu esta quarta-feira a uma reunião em Madrid para debater questões relativas à igualdade de género e à violência contra as mulheres.

A mulher de Felipe VI foi recebida à chegada à sede do governo espanhol pela ministra da saúde espanhola, Dolors Montserrat, e esteve presente numa reunião em que foram abordados os temas da igualdade de género e da violência nas relações.

Sempre preocupada com causas sociais, Letizia foi ainda inteirada do que tem sido feito pelo governo nestas matérias. "Foram discutidas eventuais medidas para tentar travar esta questão", comentou fonte da reunião citada pela imprensa espanhola.

O departamento do governo espanhol para a igualdade de género é responsável por impulsionar, coordenar e ajudar todas as medidas cujo fim é acabar com a violência contra as mulheres.

Esta não é, contudo, a primeira vez que a rainha Letizia se mostra preocupada com o tema. Há seis meses já havia visitado as instalações do serviço "016", responsável em Espanha pela ajuda e apoio jurídico a vítimas de maus-tratos.

Letizia, de 45 anos, é casada desde 2004 com Filipe VI, Rei de Espanha, e desde então tem-se associado a causas humanitárias. A antiga jornalista é ainda a embaixadora das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, nomeação feita em junho de 2015.