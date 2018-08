Rainha-mãe de Inglaterra deixou mais dinheiro a Harry do que a William

AFS Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Elizabeth Bowes-Lyon legou mais dinheiro ao príncipe Harry do que ao irmão, o príncipe William. A rainha-mãe de Inglaterra quis compensar o duque de Sussex por estar atrás do irmão na linha de sucessão do trono do Reino Unido.

No testamento da mãe da rainha Isabel II, que tinha um património pessoal avaliado em 77 milhões de euros, os filhos do príncipe Carlos e de Diana de Gales herdaram 15 milhões de libras (aproximadamente 14 milhões de euros). Porém, a divisão do valor não foi dividido de forma igual.

De acordo com a BBC, esta foi uma decisão ponderada por Elizabeth Bowes-Lyon, que morreu em 2002 enquanto dormia no Castelo de Windsor.

Uma vez que o marido de Meghan Markle ocupa o sexto lugar na linha de sucessão ao trono, a rainha-mãe decidiu compensá-lo financeiramente através do testamento. Já o duque de Cambridge ocupa a segunda posição, atrás do seu pai, logo terá mais possibilidades de acumular fortuna.