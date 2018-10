Rapper adormece ao volante e sofre aparatoso acidente de viação

AFS Hoje às 13:05 Facebook

O "rapper" norte-americano Tyler, The Creator sofreu na noite desta quarta-feira um aparatoso acidente de automóvel. O cantor adormeceu ao volante, durante alguns segundos, e embateu violentamente num carro que estava estacionado.

O cantor, nascido há 27 anos no estado norte-americano da Califórnia, seguia no seu Tesla Model X quando não resistiu ao cansaço e adormeceu durante alguns segundos. O caminho que seguia não estava livre e a viatura que conduzia embateu num automóvel que se encontrava devidamente estacionado. A força do impacto, segundo as autoridades, terá feito com que este se deslocasse cerca de 15 metros da posição original.

Apesar do susto e do "milagre", como o TMZ se referiu ao acidente, Tyler não sofreu qualquer ferimento de maior gravidade fruto do embate. Quem não gostou do que se passou foi o dono da viatura que estava estacionada, já que segundo o mesmo site esta foi a segunda vez que um condutor se despistou contra aquele veículo. Ainda assim, deverá ser compensado com uma boa quantia de dinheiro pelos danos que lhe foram causados.

Horas depois, Tyler, The Creator recorreu às redes sociais de modo a tranquilizar os fãs e para agradecer ao criador da Tesla, Elon Musk, pelos excelentes airbags que fazem parte do sistema de segurança do automóvel e que lhe permitiram escapar ileso ao acidente.