"Rapper" Cardi B entrega-se às autoridades após conflito em casa de strip

Cardi B entregou-se às autoridades, na segunda-feira, depois de ter sido notificada para prestar declarações na sequência de um conflito no qual se viu envolvida, na noite de sexta-feira, num clube de strip em Nova Iorque.

A norte-americana, de 25 anos, é suspeita de ter pedido a amigos para agredirem duas funcionárias do Angels Strip Club, um bar de strip localizado naquela cidade, porque acredita que estas tiveram um caso com o seu marido, o também "rapper" Offset, noticia o TMZ.

De acordo com as autoridades, Cardi B estava no interior das instalações daquele bar, por volta das três horas da madrugada de sábado, quando se envolveu numa discussão com uma das funcionárias. Na sequência do desentendimento, foram atiradas várias cadeiras e garrafas que feriram um barman sem gravidade. Depois disso, a cantora terá fugido do local.

Já na segunda-feira, a também compositora foi notificada pela polícia para comparecer numa esquadra de forma a prestar declarações sobre o incidente e, embora não tenha ficado em prisão preventiva, terá de ser presente a tribunal. À saída, Cardi B esboçou um sorriso mas recusou comentar o que quer que fosse e deixou esse papel para o advogado.

"Não estamos cientes de que ela tenha causado algum dano nessa noite", explicou Jeff Kern, o responsável pela defesa de Cardi B, aos jornalistas presentes no local. "Esperamos que o assunto seja resolvido rapidamente".

Este conflito surge quase um mês depois de Cardi B também se ter envolvido numa violenta discussão, dessa vez com a colega de profissão Nicki Minaj. O episódio aconteceu durante uma festa da New York Fashion Week.