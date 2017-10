"Rapper" Nelly detido por abuso sexual de uma mulher

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:10 Facebook

O "rapper" Nelly foi detido, sábado, pela polícia norte-americana depois de uma mulher alegar ter sido abusada sexualmente pelo artista.

Segundo avança o site TMZ, citando o porta-voz da polícia Steve Stocker, Nelly foi detido por ter agredido sexualmente uma mulher. Apesar de o advogado do cantor garantir que a acusação é "desprovida de credibilidade" e "motivada pela ganância e vingança", o porta-voz da polícia norte-americana terá confirmado que os abusos terão ocorrido no autocarro de "tournée" do "rapper", que se encontrava, na altura, parado num supermercado, depois de um espetáculo em Auburn, Washington.

A mesma publicação adianta que a alegada violação aconteceu na tarde do dia 30 de setembro, por volta das 16 horas e que a vítima terá afirmado especificamente que o músico terá sido o único a violá-la.

O "rapper" já se manifestou publicamente sobre a acusação, nas suas contas de Twitter e Instagram, e reitera a sua inocência, visivelmente consternado pela "falsa alegação" de que está a ser alvo.

"Estou completamente inocente. Estou confiante de que quando os factos forem devidamente apurados ficará claro que eu sou a vítima", começa por escrever. Nelly pede ainda desculpa aos amigos e familiares pelo "embaraço" e agradece o apoio que tem recebido por parte dos fãs.

Nelly, de 42 anos, famoso por temas como "Ride Wit Me" e "Dilemma", encontra-se atualmente em digressão com a banda Florida Georgia Line.