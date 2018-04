Raquel Henriques: "Disse 'não' quando fui assediada. E prejudicou!"

Dúlio Silva Hoje às 13:05 Facebook

O nome de Raquel Henriques é mais um a juntar-se ao rol de figuras públicas portuguesas que alegam ter sido vítimas de assédio sexual. Para a ex-atriz, o "não" que deu como resposta determinou o seu afastamento do meio artístico.

"Infelizmente, [a televisão] foi um mundo que me foi esquecendo. Com muita pena minha, mas acontece. Nunca deixei de querer fazer televisão", garantiu a uma publicação nacional Raquel Henriques, que defende que o episódio de assédio sexual de que diz ter sido vítima influenciou a sua ausência do pequeno ecrã.

"Disse 'não' quando fui assediada. Sabia que podia ser prejudicada. E prejudicou! Tanto que não trabalhei mais", revelou a agora praticante de culturismo, que assegura, sem qualquer dúvida, que este crime é uma realidade séria em Portugal. "O assédio sexual existe muito neste meio".

O último projeto televisivo regular em que Raquel Henriques, de 40 anos, esteve envolvida foi na TVI, em 2013, quando integrou o leque de participantes do "reality show" "Big Brother VIP". Já no ano passado, teve uma participação especial num dos episódios da sequela da série "Inspetor Max", do mesmo canal, em que se estreou em 2001, com a novela "Nunca Digas Adeus".

Seguiram-se outras participações em histórias da mesma estação, como "O Último Beijo", "Queridas Feras" e "Mistura Fina". Em 2011, participou na novela "Rosa Fogo", da SIC.