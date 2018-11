Raquel Jacob partilha fotos sensuais oito meses após ser mãe

Carolina Morais Hoje às 11:35 Facebook

A mulher do guarda-redes do F. C. Porto, José Sá, publicou uma série de fotografias ousadas - em algumas delas, surge totalmente nua - apenas oito meses depois de ter sido mãe pela primeira vez.

Foi a 17 de março deste ano que Raquel Jacob e José Sá, o guarda-redes do F. C. Porto, foram pais pela primeira vez da pequena Maria Leonor. Oito meses volvidos, e avaliar pelas fotografias sensuais que tem partilhado na sua página do Instagram, a modelo de 28 anos parece ter recuperado completamente a boa forma física.

Em algumas das imagens surge totalmente nua (enrolada apenas na roupa de cama), noutras em "lingerie" e até com Maria Leonor nos braços - por sua vez, vestida com um pequeno tutu.

"Foram meses mal dormidos, mas vividos como um sonho, pois até no meu plano mais bonito tu não eras tão perfeita. Cada dia tenho mais certeza de que este amor de mãe é o mais poderoso do mundo! Amo-te mais do que esta palavra consegue significar!", escreveu a ex-moranguita, irmã gémea de Catarina Jacob, junto de uma das fotografias.

Recorde-se que Raquel Jacob é conhecida por protagonizar, essencialmente, capas de revistas masculinas.