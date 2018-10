Raquel Strada e Luis Borges entram no espírito de Halloween

AFS Hoje às 13:49 Facebook

Raquel Strada e Luís Borges entraram no espírito de Halloween e mascararam-se a rigor. Os dois atores passaram a tarde de sábado a dar vida às suas personagens.

A apresentadora da SIC e o manequim estiveram juntos a criar as suas máscaras de raiz. Mais tarde, Raquel Strada de Luis Borges partilharam o resultado final no perfil de Instagram de cada um.

A comunicadora, de 33 anos, optou por vestir a pele de um mimo com um "look" arrojado ao usar umas meias de rede e umas botas de cano alto. Este foi uma escolha que fez furor entre os 323 ml seguidores do seu perfil da referida rede social.

Já o modelo, de 30, mascarou-se de mulher com uma peruca loira e um vestido prateado, que mereceu diversos elogios parte dos seus fãs. "As loiras divertem-se mais", pode ler-se numa das publicações que fez na sua conta.