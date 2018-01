Raquel Strada felicita Rui Maria Pêgo, "o irmão de outra mãe"

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:18 Facebook

A assinalar, este domingo, o 29.º aniversário, o radialista e apresentador de televisão Rui Maria Pêgo recebeu uma mensagem de felicitação vinda de uma amiga de longa data, a colega de profissão Raquel Strada.

Com uma relação umbilical, a apresentadora de "100% Moda Portugal", em exibição na SIC Notícias, não tem dúvidas ao afirmar que Rui Maria Pêgo é o seu "ser humano favorito". Acrescenta, até, que se trata de um "irmão de outra mãe".

A declaração de amor foi tornada pública, esta tarde, através do Instagram da apresentadora, não deixando passar em branco, assim, as 29 primaveras que o comunicador celebra este domingo, uma data que, este ano, foi assinalada no Porto, onde está em cena atualmente a peça "Avenida Q".

Na noite deste sábado, e em vésperas de entrar no dia do seu aniversário, o locutor da rádio Mega Hits contou com uma presença especial na plateia do musical cujo elenco integra. Na primeira fila, orgulhosos, estiveram a mãe, Júlia Pinheiro, o pai, Rui Pêgo, e a irmã Matilde.

No seu site, a apresentadora da SIC assinalou a efeméride com um texto que é dedicado a um "homem espantoso, feito de coragem, fibra e caráter", mas também "teimoso, obstinado e determinado": Rui Maria Pêgo, o filho que lhe "mudou" a vida.