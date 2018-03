Rebeca "com força" para ultrapassar luta contra o cancro

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:16 Facebook

A lutar contra um cancro da mama, a cantora Rebeca deixou-se fotografar numa sessão de tratamentos de quimioterapia e escreveu que "ainda se sente com força" para ultrapassar esta batalha.

A intérprete continua a manter a par os seus seguidores sobre o momento delicado que vive a nível de saúde.

Este fim de semana, Rebeca partilhou fotografias em que surge "cheia de tubos, pensos e outras coisas mais", enviando, na descrição da publicação, uma mensagem de encorajamento para quantos combatem uma doença oncológica.

"Ainda me sinto com força. Faltam quatro doses. Está quase. Força para todas as pessoas com o mesmo problema", escreveu a cantora como legenda das três fotografias divididas pela própria e em que aparece num hospital.

A voz de "O Meu Nome É Rebeca" revelou estar a lutar contra um cancro da mama há um mês, ao protagonizar a edição de fevereiro da revista "Cristina". Esta é a segunda vez que a cantora, de 38 anos, enfrenta uma doença oncológica, tendo há oito anos vencido um tumor maligno na tiroide.