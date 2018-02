Regresso de Salvador Sobral à vida pública é já esta quinta-feira

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:45 Facebook

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção do ano passado vai estar esta quinta-feira no "Telejornal". Salvador Sobral vai ser entrevistado por João Adelino Faria.

É o regresso aos ecrãs e à vida pública de Salvador Sobral. O cantor, de 28 anos, estará amanhã nos estúdios da RTP, em Lisboa, para ser entrevistado por João Adelino Faria no "Telejornal", emitido a partir das 20 horas.

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2017 tem estado afastado dos olhares públicos desde setembro do ano passado, quando se retirou dos palcos para ser submetido a um transplante cardíaco, que acabaria por ser realizado em dezembro.

A entrevista acontece três dias antes de se iniciar mais um Festival RTP da Canção, do qual sairá o sucessor de Salvador e representante de Portugal no certame europeu, que se realiza pela primeira vez no nosso país.

Espera-se, aliás, que o músico atue no palco da Eurovisão, no Parque das Nações, em Lisboa. Salvador estará ainda a preparar uma série de concertos em Espanha.

Já no final de janeiro, recorreu às redes sociais para "dar música à malta". Reveja o momento: