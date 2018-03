Regresso de Spice Girls pode ser adiado por causa de Victoria Beckham

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:50 Facebook

Mel C revelou que o regresso das Spice Girls, que já tinha sido anunciado, poderá ser adiado. A digressão da banda depende agora da decisão de Victoria Beckham, cuja participação não está confirmada. Sem os cinco elementos, é "complicado".

O anúncio de que a famosa "girl band" dos anos 1990 iria voltar, para uma digressão nos Estados Unidos e em Inglaterra, levou os fãs ao rubro. No entanto, o regresso da banda pode vir a ser adiado ou, na pior das hipóteses, cancelado.

Mel C revelou ao "The Sun" que a digressão depende da decisão de Victoria Beckham que, enquanto designer, tem outros projetos em mente. Desta forma, a cantora poderá não se encontrar disponível para subir aos palcos.

Em declarações à referida publicação, Mel C afirmou que o reencontro das Spice Girls "não é algo que ela [Victoria Beckham] queira fazer neste momento". A cantora confessou que não faz sentido atuar na ausência de um dos membros da banda: "Acho que tem de ser com as cinco, por isso é complicado."

A artista desmentiu ainda os rumores de que o grupo teria sido convidado a marcar presença no casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. Mel C acredita que a informação, que tinha sido avançada por Mel B numa entrevista, não passou de uma "brincadeira".

Para os fãs, que ansiavam o regresso das Spice Girls aos palcos, estas não são as melhores notícias. Resta aguardar pela decisão de Victoria Beckham, cuja presença (ou ausência) irá ditar o futuro da banda.